УЕФА подозревает Карвахаля в намеренном получении жёлтой карточки

УЕФА открыл дисциплинарное дело против защитника «Реала» Даниэля Карвахаля за, возможно, намеренное получение жёлтой карточки в выездной встрече Лиги чемпионов с кипрским АПОЭЛ (6:0). Победа обеспечила испанцам выход в плей-офф турнира.

Карвахаль на 90-й минуте получил жёлтую карточку за затягивание времени, и это предупреждение стало третьим для него в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Следовательно, он пропустит матч 6-го тура с «Боруссией» (6 декабря), но сможет принять участие в плей-офф.

Данное дело будет рассмотрено 7 декабря, сообщает официальный сайт УЕФА.