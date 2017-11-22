«Андерлехт» — «Бавария»: текстовая трансляция начнётся в 22:45

Сегодня, 22 ноября, в Брюсселе на стадионе «Констант ван ден Сток» состоится матч Лиги чемпионов между командами группы B «Андерлехтом» и «Баварией». Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Андерлехт» — «Бавария».



Встречу 22.11.2017 рассудит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.



В групповом этапе «Андерлех» занимает четвёртую строчку, а «Бавария» находится на втором месте. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».



Ранее команды встречались друг с другом 5 раз. 3 раза сильнее оказывались футболисты «Баварии», 1 раз матч закончился с ничейным счётом, 1 раз побеждал «Андерлехт». Последний матч проходил в Мюнхене 12.09.2017 и завершился крупной победой хозяев со счётом 3:0.