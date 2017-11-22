УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака» по итогам матча с «Марибором»

УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака» по итогам домашнего матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1), на котором фанаты российского клуба использовали пиротехнические средства. После гола нападающего красно-белых Зе Луиша на 82-й минуте матча на фанатских трибунах хозяев была использована пиротехника.

Дело будет рассмотрено управлением по контролю, этике и дисциплине УЕФА 7 декабря.

Напомним, УЕФА наказал «Спартак» закрытием гостевого сектора на выездной матч с «Севильей» (1:2) из-за поведения болельщиков на выездной игре с «Марибором» (1:1). Тогда фанаты, располагавшиеся на гостевом секторе, зажгли несколько файеров и запустили на поле ракетницу, которая едва не попала в арбитра Дениза Айтекина.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»