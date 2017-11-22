УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака» по итогам матча с «Марибором»

УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака» по итогам домашнего матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1), на котором фанаты российского клуба использовали пиротехнические средства. После гола нападающего красно-белых Зе Луиша на 82-й минуте матча на фанатских трибунах хозяев была использована пиротехника.
Дело будет рассмотрено управлением по контролю, этике и дисциплине УЕФА 7 декабря.
Напомним, УЕФА наказал «Спартак» закрытием гостевого сектора на выездной матч с «Севильей» (1:2) из-за поведения болельщиков на выездной игре с «Марибором» (1:1). Тогда фанаты, располагавшиеся на гостевом секторе, зажгли несколько файеров и запустили на поле ракетницу, которая едва не попала в арбитра Дениза Айтекина.
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
«То ли испугались, то ли что-то ещё». Спартаковцы – о «Мариборе»
Фернандо, Попов, Ребров и Федун объясняют это фиаско.