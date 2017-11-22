Маминов: некоторым спокойно после поражения — весной их в «Тюмени» не будет

Главный тренер «Тюмени» Владимир Маминов прокомментировал поражение в выездном матче 25-го тура ФНЛ с «Лучом-Энергией» (2:4).

«Резюмировать по большому счёту нечего. Футбольный год закончился. Будут сделаны серьёзные выводы. Изменения окажутся большими. Матч с «Лучом-Энергией» я даже вспоминать не хочу. Как можно было так проигрывать!? Есть футболисты, которые привыкли побеждать. А есть те, кому спокойно после поражения. Вторых в команде весной не будет», — цитирует тренера официальный сайт ФНЛ.