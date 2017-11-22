Пареха выразил поддержку Бериццо: вы не одни в этой битве!

Бывший защитник «Спартака», а ныне капитан «Севильи» Николас Пареха выразил поддержку главному тренеру испанской команды Эдуардо Бериццо, у которого был диагностирован рак простаты.

«Как все уже знают, семья „Севильи“ переживает непростое время. Нашему тренеру Эдуардо Бериццо придётся выиграть сложное сражение, и мы, его игроки, хотим помочь. Мы хотим выразить ему свою поддержку и заверить, что он не одинок.

Мистер, у вас есть команда и тысячи людей, которые готовы помочь вам. Вы не одни в этой битве!» — написал Пареха в своём «твиттере».