Рейнгольд: наверное, в ЛЧ «Спартак» решил оставить нам блюдо на десерт

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился эмоциями от прошедшего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Марибором». Красно-белые упустили победу (1:1), пропустив ответный гол уже в добавленное арбитром время.

«Тяжело разбирать эту игру. Да, имел „Спартак“ преимущество, но команда выглядела уставшей. Нельзя провести на одном уровне два матча с интервалом в три дня. Всё вроде было в порядке, но движения были заторможенными, много ошибались в середине, нападении, были нервозные действия. Всё это говорит об усталости. Потому наши футболисты и не востребованы в Европе, что не могут готовиться физически и психологически.



Честно говоря, жаль, что не выиграли у такой слабой команды, как „Марибор“. Наверное, спартаковцы решили оставить нам блюдо на десерт. Обыгрываете „Ливерпуль“ — и всё, вы будете в плей-офф. Это будет очень интересное зрелище. Я вчера смотрел матч англичан с „Севильей“, и ничего там особенно нет. „Спартак“, если он хорошо подготовится, спокойно даст им бой», — сказал Рейнгольд в эфире «Спорт FM».