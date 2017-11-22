Уткин: Вернблум — отвратительный опорный полузащитник, он мешает ЦСКА играть

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о том, что полузащитник Понтус Вернблум будет играть за ЦСКА в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» не в опорной зоне, а в нападении.



«Вернблум там играет, забивает, когда нужно. Мне кажется, отсутствие шведа в опорной зоне только помогает ЦСКА. Понтус — отвратительный опорный полузащитник, и он мешает играть в футбол, причём, как правило, мешает ЦСКА, а соперникам — в редких случаях. Эти его передачи… Мне кажется, без Вернблума средняя линия ЦСКА, особенно после появления Головина, гораздо интереснее. Когда „армейцы“ играли на выезде с „Базелем“, выход Дзагоева решил сразу две проблемы: помимо самого присутствия Алана на поле ещё и Вернблум ушёл из средней линии. Вообще, это очень помогает.

Не сказал бы, что Натхо — идеальный вариант для опорной зоны. Если бы его можно было выпускать на одни пенальти, был бы толк. А так, мне кажется, уже года два Бибрас не отвечает высокому уровню ЦСКА", — сказал Уткин в эфире «Спорт FM».