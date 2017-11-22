Гончаренко: кроме травм, никаких последствий выезда в Хабаровск нет

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос о последствиях выезда в Хабаровск и поделился ожиданиями от домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Кроме травм, больше никаких последствий выезда в Хабаровск нет. Не вижу в этом проблем. Уже более месяца назад или даже больше нам что-то удалось изменить в атаке, если исходить из того, что мы действовали в предыдущих играх результативно. Но надо продолжать. Посмотрим, как мы сегодня будем выглядеть в атаке. Надеюсь, тот креатив, который у нас просматривался в атаке, будет виден и сегодня.



Что касается перевода Вернблума в атаку, то, конечно, если ты где-то приобретаешь одно, можешь потерять в чём-то другом. По крайней мере действия Головина и Натхо в последних играх мне нравились, мы ими были довольны. И то, что требовалось от Понтуса, мы тоже находили.



Конечно, у нас есть определённый план на сегодняшний матч, есть план и у „Бенфики“. Посмотрим, какой план сыграет. Мы не будем отдавать мяч и становиться сторонними наблюдателями. Конечно, будем пробовать играть в атаку и инициативно, чтобы порадовать наших болельщиков», — сказал Виктор Гончаренко в эфире «Все на матч».