Алексей Березуцкий перенесёт операцию в Германии

Игроки ПФК ЦСКА Алексей Березуцкий и Георги Миланов, получившие повреждения в гостевом матче РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (4:2), прошли медобследования.

«У Алексея Березуцкого и у Георги Миланова — переломы малоберцовых костей. У Алексея перелом правой малоберцовой кости со смещением, а у Георгия — левой малоберцовой кости.



Березуцкому в ближайшее время предстоит оперативное лечение в одной из клиник Германии. По операции Миланова решение будет принято завтра, после дополнительного обследования», — информирует сайт клуба.