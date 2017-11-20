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Алексей Березуцкий перенесёт операцию в Германии

Футбол

Игроки ПФК ЦСКА Алексей Березуцкий и Георги Миланов, получившие повреждения в гостевом матче РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (4:2), прошли медобследования.

«У Алексея Березуцкого и у Георги Миланова — переломы малоберцовых костей. У Алексея перелом правой малоберцовой кости со смещением, а у Георгия — левой малоберцовой кости.

Березуцкому в ближайшее время предстоит оперативное лечение в одной из клиник Германии. По операции Миланова решение будет принято завтра, после дополнительного обследования», — информирует сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Алексей Березуцкий Георги Миланов Травмы — футбол
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