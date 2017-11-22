Защитник «Вардара» Новак выделил в составе «Зенита» Дзюбу и Кокорина

Защитник «Вардара» Евгений Новак поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» (23 ноября) в групповом этапе Лиги Европы.

«Мы не ожидаем лёгкой игры, так как знаем, что „Зенит“ — хорошая и сильная команда. Они часто играют в Лиге Европы. Мы проиграли все четыре матча в группе, но в грядущей игре будем биться за хороший результат.

У «Зенита» есть такие сильные игроки, как Дзюба и Кокорин, в этом сезоне они играют на впечатляющем стадионе. Мы с нетерпением ждём матча», — цитирует Новака официальный сайт «Вардара».