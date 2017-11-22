Беседин: киевскому «Динамо» завтра надо выполнить задачу — первое место в группе

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин поделился ожиданиями от выездного матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы со «Скендербеу» (23 ноября).



«Без зрителей некомфортно играть. Даже на выезде хочется, чтобы трибуны были заполнены. Но у нас есть задача — первое место в группе. Нам ее нужно уже завтра выполнить.



«Скендербеу» — хорошая команда, техничная. Пытаются держать мяч, много не бьют. Соперник интересный, играть будет очень интересно. Они играют дома, им нужны очки по максимуму. Думаю, они будут атаковать. Игра простой не будет, безусловно. Но самое главное — показать свою игру и добиться положительного результата", — цитирует игрока «Динамо Киев от Шурика».

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