Пономарёв: Вернблум старается, пробивается. А молодёжь ЦСКА — не хочет, боится

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о победе красно-синих над «Бенфикой» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«Армейцы» сделали всё, что возможно. Выполнили установку тренера, очень дружно играли. Получилась командная игра, один за всех и все за одного. В общем, великолепно. У Игоря Акинфеева сегодня сухой матч, большое событие. Будем ждать теперь игры с «Манчестер Юнайтед» нашего главного конкурента – «Базеля». С «МЮ» у нас не сыграет много игроков, так пускай молодёжь выходит, сейчас они сидят на лавке. Не хотят работать, думали, что будут на чистых мячах, как в том сезоне, забивать без напряга. Думали, так всегда будет, а я им говорил, в том числе Чалову, что мячи забиваются только с кровью. Пусть берут пример с Понтуса Вернблума – вот он старается, пробивается. А молодёжь не хочет, боится.

«Базель» может выиграть у «Манчестера Юнайтед», англичане все задачи уже решили и могут выставить резервистов. Для нас это может стать проблемой. Всё будет зависеть от этой игры»,- сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.