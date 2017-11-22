Гончаренко: все в ЦСКА хотели прервать эту серию, Акинфеев — больше всех

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча с «Бенфикой» (2:0) прокомментировал тот факт, что вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев прервал серию из 43 матчей в групповом этапе Лиги чемпионов с пропущенными голами.

«Мы все хотели прервать эту серию, Игорь — больше всех. Своим высоким классом он не заслуживает её. Поздравили его всей командой и на поле, и в раздевалке», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Предыдущий «сухой» матч Акинфеева в групповом этапе Лиги чемпионов состоялся в матче с «Арсеналом» 1 ноября 2006 года. Та игра завершилась со счётом 0:0.