Гончаренко: Лёха Березуцкий пришёл на костылях, думали его заявить на игру

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о победе над «Бенфикой» (2:0) в Лиге чемпионов, прокомментировал травму защитника Георгия Щенникова, а также дисквалификацию хавбека Понтуса Вернблума на заключительный матч группового этапа с «Манчестер Юнайтед» (5 декабря).

«Мы очень довольны сегодняшней победой. Немного упустили нити игры после первого гола, но второй тайм полностью контролировали. Действовали уверенно в атаке и обороне, заслуженно победили.

Щенников хромал ещё с 20-й минуты, но заменили его только во втором тайме? У нас такая команда, что все больные должны быть в строю. Сегодня Лёха пришёл на костылях, и то его думали на игру заявить. Зная, как Жора умеет терпеть боль, мы думали, что он сможет перебороть травму. Когда он перестал ходить, пришлось Жору заменить.



Что касается дисквалификации Вернблума на следующий матч, то Понтус — самый жёсткий критик для самого. Он умный парень. Даже если мы говорим об игре с «Локомотивом», Понтиус понимает, что что-то сделал не так. Больше таких ошибок Вернблум не повторит», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.