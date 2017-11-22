Фанаты ЦСКА перед началом матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» вывесили на своей трибуне баннер с пожеланием здоровья полузащитнику Георги Миланову и защитнику Алексею Березуцкому, передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

В начале этой недели стало известно, что оба футболиста получили переломы берцовых костей и вряд ли выйдут на поле до конца года.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Бенфика». Начался первый тайм, счёт — 0:0.

Фанаты ЦСКА вывесили баннер с пожеланием здоровья Миланову и А. Березуцкому Фото : «Чемпионат»

Турнирное положение в группе A после четырёх туров: 1. «Манчестер Юнайтед» — 12 очков; 2. «Базель» — 6; 3. ЦСКА — 6; 4. «Бенфика» — 0.