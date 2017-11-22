Виллиан: небольшой контакт был, считаю, это пенальти

Полузащитник «Челси» Виллиан прокомментировал победу над «Карабахом» (4:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов. В середине первого тайма бразилец, проведший 200-й матч за синих, заработал пенальти и удаление для защитника соперника, а затем оформил дубль и заработал ещё один 11-метровый удар.

«Счастлив, что забил два мяча. Мы заслужили сегодняшнюю победу. Что касается первого пенальти, то небольшой контакт был. Считаю, это пенальти, но ребята из „Карабаха“ придерживаются иного мнения», — цитирует Виллиана BBC Sport со ссылкой на телеканал BT Sport.