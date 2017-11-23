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«ПСЖ» забил семь голов «Селтику», «Бавария» одолела «Андерлехт»

Футбол

«ПСЖ» разгромил «Селтик» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Уже на 1-й минуте отличился нападающий шотландской команды Мусса Дембеле, но этот гол разозлил хозяев, которые ответили четырьмя забитыми мячами уже в первом тайме. Во второй половине встречи парижане довели дело до неприличного счёта — 7:1. Неймар и Эдинсон Кавани оформили по дублю, а ещё по голу забили Килиан Мбаппе, Марко Верратти и Дани Алвес.

В параллельном поединке «Бавария» на выезде переиграла «Андерлехт» — 2:1. В составе победителей отличились Роберт Левандовски и Корентин Толиссо. Единственный гол бельгийской команды забил Софьян Ханни.

Турнирное положение в группе B: 1. «ПСЖ» — 15 очков; 2. «Бавария» — 12; 3. «Селтик» — 3; 4. «Андерлехт» — 0.

Лига чемпионов. Группа B. 5-й тур
22 ноября 2017, среда. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
7 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 – Дембеле – 1, 1:1 – Неймар – 9, 2:1 – Неймар – 22, 3:1 – Кавани – 28, 4:1 – Мбаппе – 35, 5:1 – Верратти – 75, 6:1 – Кавани – 79, 7:1 – Алвес – 80
Лига чемпионов. Группа B. 5-й тур
22 ноября 2017, среда. 22:45 МСК
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 – Левандовски – 51, 1:1 – Ханни – 63, 1:2 – Толиссо – 77
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