«ПСЖ» забил семь голов «Селтику», «Бавария» одолела «Андерлехт»

«ПСЖ» разгромил «Селтик» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



Уже на 1-й минуте отличился нападающий шотландской команды Мусса Дембеле, но этот гол разозлил хозяев, которые ответили четырьмя забитыми мячами уже в первом тайме. Во второй половине встречи парижане довели дело до неприличного счёта — 7:1. Неймар и Эдинсон Кавани оформили по дублю, а ещё по голу забили Килиан Мбаппе, Марко Верратти и Дани Алвес.



В параллельном поединке «Бавария» на выезде переиграла «Андерлехт» — 2:1. В составе победителей отличились Роберт Левандовски и Корентин Толиссо. Единственный гол бельгийской команды забил Софьян Ханни.



Турнирное положение в группе B: 1. «ПСЖ» — 15 очков; 2. «Бавария» — 12; 3. «Селтик» — 3; 4. «Андерлехт» — 0.