Защитник «Баварии» Фридль: мечтал о дебюте в Лиге чемпионов

Защитник «Баварии» Марко Фридль поделился впечатлениями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Андерлехтом» (2:1). Для 19-летнего футболиста это была дебютная игра в главном еврокубковом турнире.



«После вчерашней тренировки тренер спросил, хочу ли я играть. Конечно же, я был счастлив. Сегодня бывали моменты, когда приходилось нервничать, но это нормально. Я мечтал об этом. На мой взгляд, мы показали неплохой футбол. Знаем, что нужно прибавлять, но важно было победить», — приводит слова Фридля пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sky.

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