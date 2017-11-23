Левандовски: «Бавария» провела далеко не идеальный матч, но важны три очка

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски остался недоволен уровнем игры, показанной футболистами мюнхенского клуба в противостоянии с «Андерлехтом» в гостях в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.



«Мы провели далеко не идеальный матч, но важно заработать три очка. В первом тайме мы играли слишком пассивно, и «Андерлехт» мог забить трижды. Нашу победу нельзя назвать уверенной, мы должны были сражаться до конца. Это игра была слишком слабой для «Баварии», — приводит слова форварда клубная пресс-служба.

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