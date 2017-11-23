Динь: для меня тер Штеген сейчас лучший голкипер мира

Защитник «Барселоны» Лука Динь выразил восхищение игровыми качествами голкипера команды Марка-Андре тер Штегена. Немецкий футболист проявил себя отлично в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом», который закончился нулевой ничьей.

«Для меня тер Штеген сейчас лучший голкипер мира. Он демонстрирует игру очень высокого уровня. Что же касается меня самого, то я уже дважды играл на позиции центрального защитника. И если тренер попросит меня сделать это вновь, то я готов», — приводит слова Диня Marca.