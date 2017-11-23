Хави: Россия произвела на меня впечатление конкурентоспособной команды

Бывший полузащитник сборной Испании Хави поделился мнением о сборной России, которая 14 ноября сыграла вничью со счётом 3:3 с испанскими футболистами в товарищеском матче в Санкт-Петербурге.

«Россия произвела на меня впечатление конкурентоспособной команды, которая может продемонстрировать неплохой футбол на домашнем турнире. На вашу команду будет оказываться колоссальное давление, ведь ей играть перед своими болельщиками. У некоторых игроков есть талант, есть способности сражаться даже с Испанией. А если вы можете противостоять Испании, значит, можете конкурировать с кем угодно», — сказал Хави в интервью изданию «Спорт день за днём».