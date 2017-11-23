«Барселона» провела переговоры с полузащитником «Шальке-04» Горецкой

«Барселона» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Шальке-04» Леону Горецке, сообщает Bild.

Согласно информации источника, на днях представители каталонского клуба встретились с футболистом сборной Германии.

В услугах Горецки заинтересован не только испанский гранд. Видеть его в своих рядах хотела бы и мюнхенская «Бавария». Сам футболист недавно отметил, что не забивает себе голову мыслями о будущем, не заставляя нервничать партнёров по команде.

Действующий контракт Горецки с гельзенкирхенским клубом в силе до лета 2018 года.