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Моуринью: точно не знаю, что «МЮ» нужно в матче с ЦСКА. Наверное, даже не ничья

Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о раскладах в группе А. За тур до конца группового этапа манкунианцы, набрав 12 очков, занимают первое место. Далее следуют «Базель» и ЦСКА – по 9 очков.

«Красные дьяволы» могут финишировать третьими в зависимости от разницы мячей, но перед последним туром этот показатель у них намного лучше, чем у конкурентов. Моуринью отметил, что его команду может устроить даже поражение. В последнем туре «Манчестер Юнайтед» примет на своём поле ЦСКА.

«Я точно не знаю, что нам нужно в матче с ЦСКА. Не думаю, что нам нужна победа. Конечно, мы этого хотим, но я не думаю, что это необходимо. Наверное, нам даже ничья не нужна», — цитирует Моуринью The Sun.

Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

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