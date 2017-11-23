УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Названы претенденты на лучший гол недели в Лиге чемпионов по итогам 5-го тура. На награду претендует пять футболистов.

Среди номинантов оказались нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, автор гола в ворота «Ромы» — 2:0, Лука Модрич («Реал») – гол в матче с АПОЭЛ (6:0), Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур») и его мяч, забитый дортмундской «Боруссии» — 2:1, Дани Алвес («ПСЖ») – гол во встрече с «Селтиком» — 7:1, а также Лоренцо Инсинье («Наполи») и его гол в поединке с донецким «Шахтёром» — 3:0.

Все голы можно посмотреть на сайте УЕФА.