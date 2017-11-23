Роналду, Неймар и ещё 6 футболистов поспорят за звание игрока недели в ЛЧ

На официальном сайте УЕФА был опубликован список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам 5-го тура.

Среди номинантов оказались Неймар («ПСЖ») – дубль и пас в матче с «Селтиком» (7:1), Роберт Левандовски («Бавария») – гол в ворота «Андерлехта» (2:1), Янник Феррейра-Карраско («Атлетико»), Эден Азар («Челси») – гол и результативный пас в матче с «Карабахом» (4:0), Криштиану Роналду («Реал») – дубль и голевая передача в поединке с АПОЭЛ – 6:0, Тимо Вернер («РБ Лейпциг») – дубль во встрече с «Монако» — 4:1, Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») – гол в матче с дортмундской «Боруссией» — 2:1 и Лоренцо Инсинье – гол в поединке с донецким «Шахтёром» (3:0).