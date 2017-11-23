Озил назвал сумму, которую хочет получать в «Барселоне»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил хочет зарабатывать в «Барселоне» € 370 тыс. в неделю в случае, если его переход в каталонский клуб состоится. Об этом сообщает AS.

Ранее стало известно, что «Барселона» заинтересована в услугах 29-летнего футболиста, уже выступавшего в Испании с 2010 по 2013 год за «Реал».

Помимо высокой зарплаты Озил хочет получить внушительный бонус за подписание соглашения с сине-гранатовыми. Испанское интернет-издание отмечает, что для «Барселоны» это не является большой проблемой.

Контракт немецкого футболиста с «Арсеналом» действует до лета 2018 года, а договориться о его продлении стороны не могут. Руководство «Барселоны» уже связалось с «Арсеналом», чтобы узнать приблизительную трансферную стоимость игрока. Озил оценивается в € 20 млн.