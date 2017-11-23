Бердыев: многим нападающим стоит взять урок у Вернблума

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ с ЦСКА, отметив, что игра полузащитника «армейцев» Понтуса Вернблума в атаке стала для него сюрпризом. Также Бердыев прокомментировал возвращение в команду Сесара Наваса.

«Конечно, это положительный момент, но Сесар почти месяц не тренировался с командой. Он работал по индивидуальной программе, и его готовность мы определим ближе к матчу. Что касается травмированных, к сожалению, Кузьмин не восстановится, а в целом все готовы», — сказал Бердыев.

Также наставник «Рубина» поделился мнением об игре хавбека ЦСКА Понтуса Вернблума на позиции центрального нападающего.

«Честно говоря, для меня это открытие. Он умеет так играть, причём играть остро, на своих сильных качествах. Он не делает того, чего не умеет. Многим нападающим стоить взять урок. В целом Вернблум – это достаточно серьёзная боевая единица», — цитирует Бердыева «Спорт Бизнес Online».

Матч «Рубин» — ЦСКА состоится 26 ноября. Начало – в 14:00 мск.