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Салугин помог «Амкару» обыграть «Динамо» в молодёжном первенстве

Футбол

В российском молодёжном первенстве сыгран первый матч 18-го тура. «Амкар» в Перми принимал «Динамо». В первом круге москвичи выиграли – 4:1, но в отчётном поединке уступили – 0:2.

Оба мяча пермяки забили в первом тайме. На 31-й минуте счёт в матче открыл Хаваж Аушев, а на 40-й минуте отличился Александр Салугин – 2:0.

Отметим, что в составе «Амкара» весь матч провёл игрок основного состава пермяков и сборной Нигерии Брайан Идову. У «Динамо» 90 минут отыграл нападающий Павел Погребняк.

Благодаря победе «Амкар» поднялся на 12-е место, а «Динамо» осталось на второй строчке, упустив шанс выйти в лидеры. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 18-й тур
23 ноября 2017, четверг. 12:00 МСК
Амкар-мол.
Пермь
2 : 0
Динамо-мол.
Москва
1:0 – Аушев – 31, 2:0 – Салугин – 40
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