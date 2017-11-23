Кураньи выразил готовность помочь сборной Панамы на ЧМ-2018

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи мечтает отправиться на чемпионат мира 2018 года. Будучи футболистом, Кураньи так и не получил шанса сыграть на мировом первенстве и теперь хочет реализовать свою мечту другим способом.
По информации Bild, 35-летний Кураньи выразил готовность помочь сборной Панамы на чемпионате мира 2018 года, который летом пройдёт в России. Сделать это немец, у которого также есть панамское гражданство, готов в любом качестве.
«Я очень хорошо знаю большинство игроков сборной Панамы, дружу со многими. Хотел бы помочь команде на чемпионате мира. Возможно, у меня появится такой шанс», — рассказал Кураньи.
Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.
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