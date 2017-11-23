Газзаев: выход двух российских клубов в плей-офф ЛЧ станет историческим событием

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев прокомментировал победу ЦСКА над «Бенфикой» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0), а также оценил шансы на выход российских команд из группы.



«ЦСКА очень порадовал вчерашней яркой победой. «Армейцы» впервые за пять лет вышли в весеннюю часть еврокубков. С этим их уже можно поздравить. Более того ЦСКА всё ещё может попасть и плей-офф Лиги чемпионов. Да, сделать это непросто. Одолеть «Манчестер» на выезде – тяжёлая задача. Но «МЮ» можно обыгрывать, «Базель» это доказал. К тому же ЦСКА умеет добиваться результата на «Олд Траффорд».



Если сравнить шансы «Спартака» и ЦСКА на продолжение борьбы в Лиге чемпионов, то ситуация красно-белых немного проще. Всё, что им нужно, – это обыграть «Ливерпуль». Это сложно, но всё в руках «Спартака». «Ливерпуль» показывает себя как не самая организованная и дисциплинированная команда. В прошлом матче он не смог удержать преимущество в три мяча. Но главное, что результат параллельной игры в группе ничего не решает для красно-белых. Всё зависит от них самих.



А ЦСКА при определённом раскладе может даже не хватить победы над «Манчестером». «Армейцы» могут выиграть в Англии, но при этом лишиться шансов на выход из группы, потому что уступят «Базелю» по разнице мячей. Тем не менее нашим клубам желаю должным образом настроиться на сложный выезд. Обыграть можно любого соперника, ничего невозможного нет. Задача-минимум уже решена — и «Спартак», и ЦСКА сыграют в Лиге Европы весной. Пора нашим клубам замахнуться на максимальную цель. Выход двух российских клубов в плей-офф Лиги чемпионов станет историческим событием», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Вопрос дня. Кого из наших — «Спартак» или ЦСКА — увидим в плей-офф ЛЧ? Какой из российских клубов сможет совершить невозможное и попасть в весеннюю Лигу чемпионов?