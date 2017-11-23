Роббен из-за повреждения не поможет «Баварии» в Мёнхенгладбахе

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен получил повреждение во вчерашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Андерлехтом» (1:2) и был вынужден покинуть поле на 48-й минуте.

Как сообщает официальный сайт «Баварии», по результатам обследования в Мюнхене у голландского футболиста был диагностирован небольшой мышечный разрыв в верхней поверхности бедра. 33-летний Роббен не сможет помочь мюнхенской команде в гостевом матче 13-го тура немецкой Бундеслиги с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.

В нынешнем сезоне Роббен сыграл в 11 матчах немецкого чемпионата, забил три мяча и отдал один голевой пас.