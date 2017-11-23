Орлов: ЦСКА не такой уж крутой — будет крутым, если выйдет в финал ЛЧ

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о победе ЦСКА над «Бенфикой» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Вероятнее всего, ЦСКА после победы над „Бенфикой“ выйдет в Лигу Европы. Хотя есть шансы и пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Они играют с „Манчестер Юнайтед“ на его поле — вдруг победят? Всё может быть. А вдруг московский „Спартак“ обыграет „Ливерпуль“? Можем только пожелать им успехов. Дай бог, чтобы это произошло, хотя сами понимаете, что у них за соперники. Причём надо обязательно играть на поле „Юнайтед“ и „Ливерпуля“ на победу.



Крут ли ЦСКА в Лиге чемпионов? Во-первых, „Бенфика“ всем проиграла до матча с „армейцами“. Так что ЦСКА не такой уж крутой. Посмотрим на команду дальше. ЦСКА будет крутым, если выйдет в финал Лиги чемпионов. Ну играют они, стараются. Это команда, которая способна выстрелить, и „армейцы“ — молодцы. А в России ЦСКА будет бороться за чемпионство с „Локомотивом“, „Зенитом“ и тем же „Спартаком“, — сказал Орлов в эфире радио „Эхо Москвы“ в Санкт-Петербурге.

Вопрос дня. Кого из наших — «Спартак» или ЦСКА — увидим в плей-офф ЛЧ? Какой из российских клубов сможет совершить невозможное и попасть в весеннюю Лигу чемпионов?