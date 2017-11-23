Доннарумма: не пугает, что меня зовут преемником Буффона

18-летний голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, как относится к тому, что многие видят его преемником Джанлуиджи Буффона в сборной Италии, а также поведал, что вратарь «Ювентуса» всегда был для него примером для подражания не только в футболе, но и в жизни.

«Джиджи всегда был для меня примером для подражания. Я старался походить на него, в том числе в жизни. Ты должен быть чемпионом везде, в том числе и вне поля, прежде чем ступишь на него. С момента начала моей карьеры Джиджи не раз говорил обо мне в интервью. Что тут скажешь… Я могу только гордиться и радоваться, что чемпион такого калибра хвалит тебя. Должен поблагодарить его за поддержку.

Я познакомился с ним в сборной Италии. До этого был простым поклонником Буффона, но мне посчастливилось играть и тренироваться вместе с этим великим вратарём. Когда Буффон в игре, я всегда внимательно наблюдаю за ним. Он навсегда вошёл в историю, и я считаю правильным всё время учиться у него. Если ты хочешь достичь высочайшего уровня, то обязательно должен перенимать что-то у лучших вратарей планеты.

Действительно, все говорят, что мне суждено его сменить, однако я должен много работать, останавливаться нельзя. Когда хочешь играть на очень высоком уровне, нельзя давать себе поблажек. То, что меня зовут преемником Джиджи, меня не пугает. Но чтобы выйти на его уровень, мне ещё надо расти и расти", — поведал Доннарумма в интервью официальному сайту УЕФА.