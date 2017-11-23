Орлов: у «Спартака» хаос на поле — значит, то же самое и внутри команды

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, в каком состоянии «Спартак» и «Зенит» подходят к центральному матчу 18-го тура РФПЛ (Москва, 27 ноября).



«Эта игра будет очень важной, и стратегически „Зенит“ устроит ничья, поскольку они впереди на пять очков. Но сегодня сине-бело-голубые играют в Лиге Европы с „Вардаром“, и важно в этом матче не потерять лицо, одержать победу. У „Зенита“ сейчас состояние лучше, чем у „Спартака“. Дело в психологии. Как красно-белые упустили победу в матче с „Марибором“? Колосков в сердцах сказал, что это какое-то хаотичное движение „Спартака“, особенно в конце матча. В концовке каждый бежал, куда хотел, не было наигранности в звеньях, а хаос на футбольном поле приводит к плохому. Это говорит о том, что хаос у „Спартака“ и внутри команды. Почему они не выполняют установку тренера? Значит, не хватает желания дать себе команду под корку и обязательно выполнить задание, выдержать, выстоять. Вот посмотрите на ЦСКА — у Гончаренко всё хорошо, а у Карреры, видимо, проблемы», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

Орлов: ЦСКА не такой уж крутой — будет крутым, если выйдет в финал ЛЧ