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Экс-форвард «Рубина» Жонатас из-за травмы выбыл до конца года

Футбол

Бывший нападающий «Рубина» Жонатас, который ныне выступает за «Ганновер-96», получил травму, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

28-летний бразильский футболист повредил мышцу во время тренировочного занятия в среду, 22 ноября. На восстановление Жонатасу потребуется несколько недель, но в 2017 году он уже не сможет помочь своей команде.

Жонатас перешёл в «Ганновер-96» из «Рубина» прошлым летом. В нынешнем сезоне чемпионата Германии он провёл семь матчей, забил три мяча и отметился тремя результативными передачами.

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