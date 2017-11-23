Экс-форвард «Рубина» Жонатас из-за травмы выбыл до конца года

Бывший нападающий «Рубина» Жонатас, который ныне выступает за «Ганновер-96», получил травму, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

28-летний бразильский футболист повредил мышцу во время тренировочного занятия в среду, 22 ноября. На восстановление Жонатасу потребуется несколько недель, но в 2017 году он уже не сможет помочь своей команде.

Жонатас перешёл в «Ганновер-96» из «Рубина» прошлым летом. В нынешнем сезоне чемпионата Германии он провёл семь матчей, забил три мяча и отметился тремя результативными передачами.