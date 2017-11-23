Мевля: «Зенит» ждёт игру со «Спартаком», хотим заработать три очка

Защитник «Зенита» Миха Мевля рассказал о повреждении, полученном им в матче группового этапа Лиги Европы с «Вардаром» (2:1), а также поделился ожиданиями от игры 18-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком».



«Я получил удар по мышце, как в Казани. Это футбол и такое случается. Немного чувствую боль.

Думаю, мы создавали достаточно шансов у ворот соперника, дважды забили с пенальти и заработали три очка для «Зенита».

Мы с самого начали хотели идти на первом месте в группе и сейчас действительно лидируем. Надеюсь, мы сохраним это лидерство до конца.

Ждём игру со «Спартаком», у них отличный стадион! Хотим заработать три очка», — передаёт слова Мевли корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.