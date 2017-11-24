«Брага» обыграла «Хоффенхайм» и вышла в плей-офф Лиги Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Брага» принимала на своём поле «Хоффенхайм». Встреча проходила на стадионе «АХА – Мунисипал-ди-Брага» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Франсержио, а ещё один гол на свой счёт записал Марсело Феррейра. За «Хоффенхайм» отличился Марк Ут. На седьмой компенсированной минуте немцы остались вдесятером после удаления Адама Салаи. Благодаря этой победе «Брага» гарантировала себе путёвку в 1/16 финала Лиги Европы.

В другом матче группы С, который проходил параллельно, «Лудогорец» на своём поле проиграл клубу «Истанбул Башакшехир» со счётом 1:2.

Турнирное положение в группе С после 5 туров: 1. «Брага» — 10 очков; 2. «Лудогорец» — 8; 3. «Истанбул Башакшехир» — 5; 4. «Хоффенхайм» — 4.