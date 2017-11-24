Венгер: то чувство, когда выполнил работу, заняв первое место в группе

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о выходе в плей-офф Лиги Европы по итогам пяти туров группового этапа турнира. «Канонирам» осталось провести встречу с чемпионами Беларуси БАТЭ в Лондоне. Несмотря на поражение от «Кёльна» (0:1), англичане финишируют на первом месте в группе Н.



«То чувство, когда выполнил работу, финишируя в лидерах группы. Теперь нам предстоит домашняя игра с БАТЭ, и в этом матче мы ничем не рискуем. Просто хотим победить. Это именно то, чего мы хотели», — цитирует Венгера ВВС.

Лондонский «Арсенал» проиграл «Кёльну», БАТЭ и «Црвена Звезда» голов не забили