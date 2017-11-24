Чухлов: «Спартак» намного наглее, агрессивнее, чем ЦСКА, им больше позволено

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Борис Чухлов высказал мнение, раскрепостят ли психологически петербургскую команду две победы кряду перед матчем со «Спартаком». Встреча 18-го тура РФПЛ состоится 27 ноября в Москве.

«Я думаю, что особо раскрепощать-то никому не надо. Они и так слишком раскрепощённые. Наоборот, зенитовцам нужно учесть ошибки первого тайма матча с ЦСКА, когда „армейцы“ нахрапом попытались сломить «Зенит». Думаю, со «Спартаком» будет ещё хуже, потому что они ещё намного наглее, агрессивнее, им больше позволено, чем „армейцам“. Если зенитовцы пойдут на поводу и не смогут контролировать мяч, не покажут скорость, то им придётся очень тяжело в Москве.

Еврокубковая игра с «Вардаром» оставила двоякое впечатление. Первый тайм, особенно его начало — было и желание, и скорости, мяч достаточно активно перемещался. На профессионализме, на опыте, скажем так — пассивненько, играл только Жирков, а все остальные хотели себя проявить. Но когда добились результата, успокоились и стали играть в режиме показательного товарищеского матча — на академизме", — цитирует Чухлова «Спорт уик-энд».