«Зенит» — «Вардар» — 2:1. Видеообзор матча Лиги Европы

«Зенит», досрочно обеспечивший себе место в плей-офф Лиги Европы, в матче 5-го тура группового этапа на стадионе «Санкт-Петербург» со счётом 2:1 обыграл македонский «Вардар».



На 16-й минуте Дмитрий Полоз вывел хозяев поля вперёд. На 27-й минуте Артём Дзюба не реализовал пенальти — его удар с 11-метровой отметки отразил вратарь. В конце первого тайма Эмилиано Ригони удвоил преимуществ сине-бело-голубых. Гости сумели отыграть один мяч — в компенсированное ко второму тайму время это сделал Деян Блажевски.

Видеообзор матча смотрите на официальном сайте «Зенита».