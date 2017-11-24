«Уотфорд» может пригласить Вентуру, если Силва уйдёт в «Эвертон»

Руководство «Уотфорда» нашло замену главному тренеру Марку Силве на случай ухода специалиста в «Эвертон». «Ириски» находятся в поисках наставника, и португалец является главным претендентом.

Tuttosport сообщает, что «Эвертон» готов заплатить € 13 млн, чтобы выкупить контракт Силвы. Если португалец покинет «Уотфорд», его место может занять бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура.

Сборная Италии под руководством Вентуры финишировала на втором месте в группе G отборочного турнира ЧМ-2018, а в стыковых матчах по сумме двух встреч уступила Швеции (0:1).