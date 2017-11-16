«Уотфорд» может подать жалобу в Премьер-лигу на «Эвертон»

«Уотфорд» дважды отказался отпустить своего главного тренера Марка Силву в «Эвертон» и теперь рассматривает возможность подать жалобу в Премьер-лигу на ливерпульский клуб.

Ранее «ириски», которые находятся в поисках нового наставника после увольнения Рональда Кумана, провели переговоры с «Уотфордом» по поводу Силвы и предлагали «шершням» £ 10 млн (около € 11 млн) за досрочное расторжение контракта со специалистом. После отказа «Эвертон» вновь попытался переманить 40-летнего тренера, предложив ему увеличить зарплату с £ 2,6 (€ 2,9 млн) до £ 3,5 млн (€ 3,9 млн) в год, сообщает The Telegraph.

Однако «Уотфорд» твёрдо сообщил коллегам из «Эвертона», что не собирается расставаться со своим наставником, и теперь планирует подать жалобу на ливерпульцев в АПЛ за такое поведение.