Участие Джана в матче «Ливерпуль» — «Челси» под вопросом

Участие полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана в матче 13-го тура АПЛ с «Челси» (25 ноября) под вопросом. Главный тренер красных Юрген Клопп на предматчевой пресс-конференции сообщил, что немецкий футболист испытывает мышечные проблемы.

«У Эмре небольшая проблема с мышцами. Он близок к тому, чтобы сыграть, но правильнее будет сказать, что его участие под вопросом», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне 23-летний Джан провёл 10 матчей в чемпионате Англии и отдал две голевые передачи.