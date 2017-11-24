Прямая видеотрансляция матча «Сельта» — «Леганес»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 13-го тура испанской Примеры «Сельта» — «Леганес». Встреча в Виго состоится сегодня, 24 ноября, на стадионе «Балаидос».

В турнирной таблице высшего испанского дивизиона «Леганес» располагается на восьмом месте, опережая находящуюся на 13-й строчке «Сельту» на три очка.

Трансляция матча «Сельта» — «Леганес» начнётся в 23:00 по московскому времени. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».