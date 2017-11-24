«Зенит» осудил появление на трибунах баннера политического характера

«Зенит» осудил появление на на матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром» (2:1) баннера политического характера.

На трибуне фанатов «Зенита» на стадионе «Санкт-Петербург» был вывешен баннер, на котором было написано: «Ратко Младич – герой Сербии».

«На матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с „Вардаром“ группа лиц, находившаяся в зоне активного боления „Зенита“, вывесила на трибунах баннер политического характера. Футбольный клуб „Зенит“ совместно с представителями фан-движения в кратчайшие сроки принял оперативные меры по его устранению. Мы решительно осуждаем любые политические проявления на футболе. Позиция клуба: футбол — территория вне политики, задача футбола — объединять людей, народы, национальности, страны, а не разъединять и сеять междоусобицу», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой в пресс-службе «Зенита».

Гаагский трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии приговорил бывшего генерала армии боснийских сербов Ратко Младича к пожизненному заключению, признав его виновным в геноциде и преступлениях против человечности. Младич в годы войны в бывшей Югославии в первой половине 1990-х командовал армией боснийских сербов и, по мнению трибунала, виновен в убийстве тысяч мирных жителей Боснии и Герцеговины.

Ранее стало известно, что УЕФА после матча с «Вардаром» открыл дело в отношении «Зенита» из-за проявления расизма.