«Енисей» упустил победу в матче с «Балтикой»

В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал на своём поле «Балтику». Встреча проходила на стадионе «Футбол-арена Енисей» и завершилась со счётом 1:1.

Хозяева вышли вперёд в счёте благодаря точному удару Артура Малояна на 71-й минуте, однако калининградцам удалось отыграться. У «Балтики» гол на свой счёт на 83-й минуте записал Антон Кобялко. Таким образом, обе команды сыграли вничью после двух подряд побед в ФНЛ.

«Енисей» (56 очков) остаётся на первом месте в турнирной таблице ФНЛ, «Балтика» (40) располагается на шестой строчке.

В другом матче тура, который проходил параллельно, «Олимпиец» на своём поле сыграл вничью в матче с «Динамо СПб» со счётом 2:2. Хозяева по ходу встречи вели 2:0, а с 57-й минуты играли вдесятером после удаления Даниила Фомина. На 73-й минуте гости не реализовали пенальти, однако сумели отличиться дважды уже в самой концовке игры и вырвали ничью.