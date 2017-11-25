Глушаков: «Спартак» сделает всё, чтобы взять реванш у «Зенита» за 1:5

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от домашнего матча 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который состоится 27 ноября.

«В первом круге прежде всего было поражение. В какой форме мы тогда были? В форме «Спартака». Сейчас можно говорить о физических кондициях, но мы тогда пропустили и проиграли. В понедельник всё в наших руках, чтобы отыграться. Сделаем всё возможное, чтобы взять реванш.

Что касается настроения в команде после игры с «Марибором», то это была Лига чемпионов, а сейчас чемпионат России – другой турнир. Реабилитироваться надо будет в игре с «Ливерпулем». Мы всё равно попали в Лигу Европы. И если есть шансы пройти дальше, то каждым нужно воспользоваться.

Я не сомневаюсь, что у нас будет полный стадион. Понедельник – не помеха. Хоть ночью, хоть утром – всё равно будет полный стадион. Болельщики придут нас поддержать. Мы просто должны их порадовать красивой игрой и победой», — передаёт слова Глушаков корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Напомним, что в матче первого круга «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» со счётом 5:1.