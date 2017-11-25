«Тосно» — «Арсенал» (Тула) — 3:2. Видеообзор матча

«Тосно» обыграл тульский «Арсенал» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.



В середине первого тайма Горан Чаушич вывел гостей вперёд. На исходе часа игры вышедший на замену Евгений Марков сравнял счёт. На 76-й минуте Сергей Ткачёв забил второй гол туляков, однако уже через три минуты Марков сделал дубль, на 81-й минуте оформил хет-трик и принёс своей команде победу.

Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.