«Халл Сити» проиграл «Бристоль Сити», упустив преимущество в два мяча

«Халл Сити» проиграл «Бристоль Сити» в матче 19-го тура Чемпионшипа. Встреча прошла в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

К середине второго тайма команда российского тренера Леонида Слуцкого вела с разницей в два мяча благодаря Фрейзеру Кэмпбеллу и Джарроду Боуэну, однако гости сумели отыграться усилиями Эдена Флинта и Бобби Рида, а на 89-й минуте Джош Браунхилл принёс «Бристолю» три очка.

Серия без побед «Халла» достигла шести матчей, команда (18 очков) занимает 20-е место в турнирной таблице. «Бристоль» (34) — 4-й.