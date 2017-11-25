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«Халл Сити» проиграл «Бристоль Сити», упустив преимущество в два мяча

Футбол

«Халл Сити» проиграл «Бристоль Сити» в матче 19-го тура Чемпионшипа. Встреча прошла в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

К середине второго тайма команда российского тренера Леонида Слуцкого вела с разницей в два мяча благодаря Фрейзеру Кэмпбеллу и Джарроду Боуэну, однако гости сумели отыграться усилиями Эдена Флинта и Бобби Рида, а на 89-й минуте Джош Браунхилл принёс «Бристолю» три очка.

Серия без побед «Халла» достигла шести матчей, команда (18 очков) занимает 20-е место в турнирной таблице. «Бристоль» (34) — 4-й.

Англия - Чемпионшип. 19-й тур
25 ноября 2017, суббота. 18:00 МСК
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
2 : 3
Бристоль Сити
Бристоль
1:0 – Кэмпбелл – 33, 2:0 – Боуэн – 61, 2:1 – Флинт – 68, 2:2 – Рид – 79, 2:3 – Браунхилл – 89
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