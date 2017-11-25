«МЮ» обыграл «Брайтон», гол Кейна спас «Тоттенхэм» от домашнего поражения

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома с минимальным счётом обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион». Единственный раз мяч побывал в воротах гостей на 66-й минуте — автогол был записан на Льюиса Данка.

«Тоттенхэм Хотспур» на своём поле сыграл вничью с «Вест Бромвич Альбион» — 1:1. На 4-й минуте бывший нападающий «Зенита» Хосе Саломон Рондон вывел гостей вперёд, а на 74-й минуте Гарри Кейн счёт сравнял.

«Уотфорд» в гостях разгромил «Ньюкасл Юнайтед» (3:0), «Кристал Пэлас» дома одержал волевую победу над «Сток Сити» (2:1), а «Суонси Сити» и «Борнмут» сыграли вничью — 0:0.