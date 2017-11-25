Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«МЮ» обыграл «Брайтон», гол Кейна спас «Тоттенхэм» от домашнего поражения

Футбол

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома с минимальным счётом обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион». Единственный раз мяч побывал в воротах гостей на 66-й минуте — автогол был записан на Льюиса Данка.

«Тоттенхэм Хотспур» на своём поле сыграл вничью с «Вест Бромвич Альбион» — 1:1. На 4-й минуте бывший нападающий «Зенита» Хосе Саломон Рондон вывел гостей вперёд, а на 74-й минуте Гарри Кейн счёт сравнял.

«Уотфорд» в гостях разгромил «Ньюкасл Юнайтед» (3:0), «Кристал Пэлас» дома одержал волевую победу над «Сток Сити» (2:1), а «Суонси Сити» и «Борнмут» сыграли вничью — 0:0.

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
25 ноября 2017, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 – Данк – 66 (автогол)
Англия - Премьер-лига. 13-й тур
25 ноября 2017, суббота. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 : 1
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
0:1 – Рондон – 4, 1:1 – Кейн – 74
Англия - Премьер-лига. 13-й тур
25 ноября 2017, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0 : 3
Уотфорд
Уотфорд
0:1 – Хьюз – 19, 0:2 – Йедлин – 45+1 (автогол), 0:3 – Грэй – 62
Англия - Премьер-лига. 13-й тур
25 ноября 2017, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
2 : 1
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:1 – Шакири – 53, 1:1 – Лофтус-Чик – 56, 2:1 – Сако – 90+2
Англия - Премьер-лига. 13-й тур
25 ноября 2017, суббота. 18:00 МСК
Суонси Сити
Суонси
0 : 0
Борнмут
Борнмут
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент